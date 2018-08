«Ancora rifiuti abbandonati a Castagneti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL DEGRADOASCOLI «La piaga dell'immondezzaio di Castagneti riprende a sanguinare». È lo sfogo dei residenti della zona, rilanciato da Francesco Petrelli che, in una nota, racconta l'ennesima storia fatta di degrado e spazzatura. «Residenti sempre più insofferenti d'interventi spot del comune - si legge nel documento - che non risolvono il problema. Nemmeno quattro mesi fa degli ascolani residenti nella zona ex distilleria ci documentarono il problema di una vera e propria discarica abusiva nei pressi delle proprie abitazioni. Un...