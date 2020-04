Anche nelle zone terremotate si è celebrato il 25 Aprile. A Montegallo il vice sindaco, Tiziano Pignoloni, ha deposto una corona d'alloro dinanzi al Monumento ai Caduti piazza Taliani. Con lui il comandante della locale stazione dei carabinieri Giuseppe Lasorsa. «Anche se in forma ridotta, visto il particolare momento storico, abbiamo voluto rendere omaggio alla memoria di tutti gli italiani e dei nostri concittadini che hanno sacrificato la loro vita» ha detto Pignoloni. Identica cerimonia anche ad Acquasanta Terme, presieduta dal sindaco Sante Stangoni e ad Acquasanta Terme e in tutti gli altri centri duramente colpiti dalle scosse dell'agosto del 2016. «Ognuno di noi, chiuso in casa -ha sottolineato Sergio Fabiani, presidente dell'amministrazione provinciale - ha potuto apprezzare quanto sia preziosa la libertà in tutti i suoi aspetti. La libertaàdi muoversi, di lavorare, di andare a scuola, di circolare, incontrarsi. E oggi, giorno della Liberazione, dovremmo più che mai essere uniti ed esibire, con ancora più orgoglio civico, consapevolezza ed amore patrio il Tricolore. Farlo sventolare alto sugli edifici istituzionali, le nostre case, i luoghi di aggregazione per onorare la memoria di quanti sacrificarono la vita per affermare gli ideali di democrazia e libertà, rendere omaggio a quei 278 giovani caduti nel Piceno. La ricorrenza sia dunque un nuovo punto di partenza anche per affrontare le enormi sfide che attendono il Piceno».

