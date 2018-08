Anche Amatrice si schiera «No all'ospedale in vallata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SANITÀASCOLI Continua a fare proseliti il Comitato a difesa dell'ospedale Mazzoni ispirato dal centrodestra. A testimonianza di come la protesta stia prendendo piede, va segnalata la nascita di altri due comitati. Il primo, costituito in prevalenza da cittadini di San Benedetto, pronti a difendere l'ospedale Madonna del Soccorso della cittadina costiera, l'altro, ben più significativo, nato ad Amatrice in provincia di Rieti, in difesa dell'ospedale del capoluogo piceno. Una mossa, degli amatriciani, che si spiega con il fatto che molti di...