Anche ad Ascoli nasce il pronto soccorso psicologico, un servizio dedicato

all'emergenza psicologica, ideato dalle fondatrici dottoresse Giulia Silvaggi e Roberta Calogiuri. La

nuova associazione verrà inaugurata il 4 settembre prossimo ma è già attiva nella sede di corso Vittorio Emanuele 13, Ascoli Piceno e al numero 3770838358

Il Pronto Soccorso Psicologico vuole essere un punto di riferimento per il disagio psicologico, un

servizio dedicato alle urgenze e alle emergenze a tutela della salute della comunità che ha la finalità

di migliorare il benessere sociale. In un'ottica di prevenzione, accoglienza e sostegno si intende supportare la persona nelle varie fasi del proprio malessere attraverso uno spazio di ascolto che può evolvere in un percorso di

trattamento o cura in base alle necessità individuali, facendo rete con tutti i servizi territoriali che si

occupano a 360° di disagio.

Tale servizio si svolge sia a domicilio o all'interno della sede sita ad Ascoli dove chiunque ha libero accesso negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì 9-12, 15-19) e con reperibilità telefonica 24/24 h 365 giorni l'anno.

