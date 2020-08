Amianto nei capannoni agricoli, ordinata la bonifica

IL PROVVEDIMENTO

ASCOLI Ancora un'ordinanza emanata dal sindaco per la presenza di materiali a rischio, contenenti presumibilmente amianto, in capannoni agricoli dismessi in aperta campagna a qualche chilometro dalla città. Il provvedimento è stato disposto dall'Amministrazione comunale a seguito di una relazione del Dipartimento di prevenzione dell'Asur Area vasta 5, inviata subito dopo l'effettuazione di un sopralluogo ispettivo effettuato nello scorso mese di luglio. Un sopralluogo in questi capannoni agricoli dismessi nel corso del quale erano stati rilevati i «parziali crolli delle coperture che, considerata la vetustà ed il contesto storico, si presume contengano amianto».

La segnalazione

Lo stesso Dipartimento di prevenzione dell'Asur evidenzia, nel rapporto redatto «la necessità che, in attesa del successivo smaltimento secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia, i soggetti obbligati provvedano alla immediata messa in sicurezza dei luoghi secondo le modalità che consentano l'impedimento della dispersione di fibre nell'ambiente circostante a tutela della salute pubblica con specifica inertizzazione temporanea a base vinilico-acquosa». Viene prevista, inoltre, la «bonifica di tutte le attrezzature e i materiali sottostanti la copertura se presenti». È stata, quindi, esplicitamente richiesta all'Amministrazione comunale l'adozione di «un provvedimento urgente a tutela della salute pubblica relativamente agli aspetti segnalati di immediata messa in sicurezza ed acquisizione della documentazione di valutazione delle coperture ancora in opera».

L'ordinanza

A fronte della segnalazione e del sollecito da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Asur Area vasta 5, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ha disposto la specifica ordinanza con carattere di urgenza proprio sulla base della situazione a rischio segnalata dall'Azienda sanitaria. Il provvedimento intima ai proprietari dei capannoni agricoli in questione, che sono stati dismessi, innanzitutto di «provvedere alla messa in sicurezza urgente dei luoghi con impedimento della dispersione di fibre nell'ambiente circostante a tutela della salute pubblica con specifica inertizzazione temporanea a base vinilico-acquosa e con bonifica di tutte le attrezzature e materiali sottostanti la copertura». Le operazioni previste nell'ordinanza debbono essere avviate entro dieci giorni dalla data dell'ordinanza secondo le modalità dettate dalle normative in materia, in attesa di un «successivo, idoneo, smaltimento dell'eventuale materiale contenente amianto». Si tratta, in realtà, di uno dei numerosi casi di possibile presenza di amianto che si sono registrati in questi ultimi anni in città e nelle zone limitrofe così come nella zona industriale.

Luca Marcolini

