Ambientalisti contro il 5G Il sindaco: «Sì alle verifiche»

ASCOLI Incontro tra il sindaco di Ascoli e Legambiente sul delicato tema della telefonia mobile di quinta generazione. In una nota, gli ambientalisti ascolani spiegano il resoconto del summit . « Si è discusso della sperimentazione del 5G sul territorio di Ascoli. La delegazione, guidata da Paolo Prezzavento, vicepresidente dell'Associazione, ha illustrato al sindaco le preoccupazioni delle centinaia di cittadini che hanno firmato la petizione NO 5G (ascolino5g.wordpress.com), promossa dal Circolo locale, e i possibili effetti di una tale sperimentazione sulla salute, in base a numerosi studi scientifici. Il sindaco Fioravanti - prosegue la nota di Legambiente Ascoli - si è riservato di studiare la documentazione prodotta dagli ambientalisti e di verificare, anche con dei tecnici, gli effettivi pericoli che l'installazione di antenne 5G potrebbero comportare. A questo primo incontro ne seguiranno altri per approfondire un argomento così complesso. Ci auguriamo che il sindaco ascolti la voce di centinaia di cittadini che gli chiedono di sospendere la sperimentazione del 5G nel nostro territorio in base al principio di precauzione» hanno aggiunto gli ambientalisti al termine dell'incontro. La battaglia contro il 5g prosegue senza sosta. Già nei mesi scorsi, gli ambientalisti hanno affrontato la questione a tutti i livelli, restringendo il campo ai possibili effetti negativi della nuova tecnologia sul corpo umano. «Bisogna valutare l'impatto sulla salute pubblica - ribadiscono gli attivisti-, sulla flora e sulla fauna, della sommatoria cumulativa e multipla di tali esposizioni prolungate nel tempo alla luce degli effetti biologici causati dall'esposizione sinergica a tutte queste frequenze. La ricerca in questo ambito ha trovato effetti biologici potenzialmente responsabili di rischi di patologie neurodegenerative».

