Altro raid in rua delle Stelle

IL DEGRADO

ASCOLI Non si placa la furia dei teppisti armati di bombolette spray a danno del patrimonio architettonico e monumentale della città. Dopo aver preso di mira il ponte di Cecco, le colonne di piazza del Popolo, l'ingresso di San Francesco di Paola, l'edicola votiva del giardino Colucci e l'antico lavatoio di Porta Romana, i vandali sono tornati laddove lo scempio aveva avuto inizio vari anni fa, vale a dire lungo via delle Stelle, in dialetto ascolano nota come Rrete li Mierghie.

Il coprifuoco

Nonostante il coprifuoco imposto a seguito della pandemia, nelle ore serali sta proseguendo senza sosta l'azione di giovani incivili in questa strada amatissima dai visitatori di tutto il mondo. A confermarlo, nelle ultime ore, è il Coordinamento Antidegrado, che ha voluto pubblicare i raid più recenti causati dai teppisti molti dei quali già noti alle forze dell'ordine. Il risultato ora è che le mura della strada panoramica sono ricoperti da scritte. Deturpata anche la vegetazione che si affaccia dai terrazzi che caratterizzano via delle Stelle. Una brutalità che, oltre ad aver coinvolto sinora ogni metro quadrato dell'antico travertino delle mura adesso inizia a non risparmiare neppure i rampicanti, nuove vittime delle bombolette spray. «Ecco come si continua ad imbrattare uno dei luoghi più amati della nostra bellissima città» commenta il direttivo dell'associazione nella propria pagina facebook, mostrando le immagini degli ultimi inqualificabili vandalismi.

Le baracche

Azioni che vanno ad aggiungersi alle baracche che svettano indisturbate sotto i parapetti e alla mancanza delle pietre provenienti dai muretti, sottratte sempre da gruppi di giovani devastatori e gettate sotto il fiume Tronto lungo la scarpata, così come testimonia un video realizzato con il telefono cellulare da un residente.«Non ne possiamo più, ogni giorno si insiste a deturpareuno degli angoli più belli del centro storico» si lamentano alcuni residenti di Rrete li Mierghie, stanchi di dover tutelare un patrimonio della città che, dato tutto ciò che è avvenuto, dovrebbe essere sorvegliato almeno con le telecamere. «È un luogo preso di mira da balordi e dispiace vederlo decadere davanti al dispiacere dei tanti turisti che lo visitano» dice Emidio Fioravanti.

Filippo Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA