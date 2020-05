Altoparlante e controlli anti-assembramenti Il litorale riprende vita

LA RIPARTENZA

SAN BENEDETTO Tanta gente in spiaggia ma non c'è stata ala temuta invasione da Ascoli. Nessun temuto assembramento quindi anche perchè i cinque chilometri di litorale ha permesso il distanziamento sociale. Voglia di sole, di mare e di libertà finora tenuta ferma per decreto che ieri ha avuto il suo libero sfogo. Sulle strade invece 90 automobilisti controllati e tanta attività informativa nei bar che stanno effettuando servizi da asporto. Ma nella prima giornata della Fase 2, in Riviera, tutto è risultato essere a posto.

Tutti al mare

In molti si sono riversati in spiaggia e sul lungomare ma nella stragrande maggioranza dei casi le persone procedevano mantenendo abbondantemente le distanze di sicurezza sotto gli occhi degli agenti della polizia locale che per buona parte della mattinata hanno presidiato i punti maggiormente sensibili, vale a dire l'area del lungomare e dei parchi rimasti aperti. Per questa prima giornata il sindaco Piunti si ritiene «moderatamente soddisfatto». A San Benedetto sono stati fermati 92 automobilisti e a tutti loro è stata ritirata l'autocertificazione. Relativamente agli spostamenti tutto è risultato essere in regola anche se in giro si sono create delle situazioni al limite delle regole. «Ho visto persone sedute in tre su una panchina - afferma il sindaco - e qualche accenno di assembramento. Pochi casi, per carità, ma occorrerà intensificare i controlli e far capire a quelle poche persone che sembrano non aver ancora intuito come ci si debba comportare il modo di stare in giro per le strade».

Le regole per i bar

Gli agenti hanno anche effettuato attività informativa all'interno dei bar su come rispettare le regole sull'asporto. Da oggi potrebbero partire le prime sanzioni a chi non rispetta quelle norme. Da ieri, intanto, un mezzo della Protezione civile percorre le vie della città diffondendo attraverso la fonica un messaggio appello del sindaco. «Non possiamo rischiare - spiega nel messaggio il primo cittadino - che le colpevoli leggerezze di pochi mettano a repentaglio la sicurezza di tutti. Grazie ancora per quello che state facendo». Per le strade è tornato il traffico. Polizia, carabinieri e vigili urbani hanno effettuato dei punti di controllo ma non si sono registrate situazioni particolari o degne di nota.

Parchi chiusi e polemiche

Polemiche anche sulla decisione di chiudere i parchi recintati con l'ex assessore Paolo Canducci che ha criticato la decisione presa dal sindaco: «La motivazione ufficiale sembra essere la difficoltà di impedire l'utilizzo dei giochi e dei campetti da parte dei più piccoli. Non si comprende, invece, come mai nei parchi non recintati tale difficoltà dovrebbe scomparire ma questa scelta è un gravissimo errore. Da oggi molti di noi usciranno per passeggiare e fare attività motoria e la scelta del sindaco di impedire di utilizzare i parchi dei quartieri rischia di spingere tutti a raggiungere il lungomare o l'isola pedonale con i possibili, per non dire probabili, rischi di assembramento. Insisto nel ribadire che ora più che mai è necessario spendere tutte le risorse a disposizione, in particolare quelle risparmiate a seguito degli annullamenti degli eventi culturali/sportivi e della moratoria dei mutui, per aiutare la popolazione, non solo consegnando i buoni spesa e le mascherine ma anche istituendo nuovi servizi destinati ai più anziani e ai più piccoli e manutenendo gli spazi pubblici come parchi, giardini, marciapiedi e isole pedonali».

Emidio Lattanzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA