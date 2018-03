Allevi o Petracci per sostituire la Latini in giunta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL RIMPASTOASCOLI Per il sindaco, Guido Castelli, dopo la conclusione della campagna elettorale, gli sforzi non sono ancora finiti. Perchè, adesso, c'è da risolvere il problema di Giorgia Latini, eletta al Parlamento nelle fila della Lega ed assessore alla cultura. La domanda che molti si stanno facendo in queste ore è: cosa farà la Latini? Rimarrà a fare l'assessore o passerà la mano? Sulla vicenda è intervenuta lei stessa, precisando che «se la donna, perchè bisogna rispettare la quote rosa, che potrebbe sostituirmi è espressione...