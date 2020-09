Alle 18 alla libreria Rinascita sarà presente Tiziano Fratus per una serata speciale dedicata al suo ultimo libro Sogni di un disegnatore di fiori di ciliegio, edito da Aboca. Il testo una raccolta di poesie e prose poetiche è un delicato viaggio attraverso i suo pensiero e la sua meravigliosa esperienza del mondo. Tiziano Fratus durante un viaggio in California incontra le sequoie millenarie e conia il concetto di Homo Radix, dal quale conseguono la pratica dell'Alberografia, la disciplina della Dendrosofia, le intuizioni di Silva itinerans e Radice primordiale che ridefiniscono la propria esistenza. Ispirandosi al concetto di minimalismo sacro o minimalismo mistico, riconosciuto in musica per il lavoro di Alan Hovhaness e John Tavener, Simeon Ten Holt e Arvo Part, Stephan Micus e Harold Budd, conduce una pratica quotidiana di meditazione in natura e lavora alla scrittura di una serie di volumi e personali fotografiche. L'incontro è parte della settimana giapponese, un ciclo di eventi che vuole richiamare la tradizione amicizia tra Ascoli e in particolare la Libreria Rinascita e il Giappone, che quest'anno a causa del covid non potrà contare sulla tradizionale presenza di Sumi Koga e della cerimonia del Tè.

Ingresso libero fino a capienza Prenotazione posti allo 0736259653 o alla mail eleonora@rinascita.it

