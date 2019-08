Allarme frane, il Piceno trema

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA MAPPAASCOLI Sono i territori di Maltignano, Appignano e Castel di Lama quelli più a rischio, per quel che riguarda il pericolo frane, rispettivamente con un 19,2%, un 13,7% e un 13,6% di aree sotto attenzione, mentre ad Ascoli le zone che presentano problemi di elevata pericolosità per smottamenti e frane rappresentano il 4,4% del territorio comunale. Le aree Per quel che riguarda le aree ad elevata pericolosità idraulica (possibili alluvioni, allagamenti importanti e altro), il primato negativo spetta a San Benedetto con il 12,9% di...