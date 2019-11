Allarme Caritas «Le provviste stanno finendo»

L'APPELLO

ASCOLI «Il dato che più preoccupa è la richiesta di aiuto di persone che, rimaste senza lavoro, hanno esaurito anche i propri risparmi o altre fonti di sostentamento senza aver trovato una soluzione. Le provviste si assottigliano ma senza che si sia creata una opportunità di reinserimento». A parlare è Stefano Felice, operatore della Caritas diocesana di Ascoli Perché uno dei punti di riferimento per chi soffre perché in difficoltà economiche oppure emarginato e senza fonti di sostentamento, è senza dubbio, sul territorio ascolano, proprio la Caritas che con il proprio centro di ascolto svolge un ruolo molto importante per quel che riguarda l'approccio con le persone in difficoltà, prendendosene carico e valutando il da farsi sulla base del problema che si ha di fronte. Ma quanti sono coloro che si rivolgono alla Caritas per chiedere aiuto? «L'andamento rispetto allo scorso anno, purtroppo, non è cambiato spiega Stefano Felice che lavora proprio al centro di ascolto - Rispetto alle circa 650 richieste pervenuteci nell'arco dell'intero anno 2018, quest'anno siamo già a 506 richieste quando ancora manca circa un mese e mezzo. E quindi c'è la preoccupazione per il fatto che evidentemente in molti casi non si riesce ancora a trovare soluzioni per un reinserimento. Le tipologie dei nostri utenti sono le più svariate: la fascia più ampia è quella che chiede sostentamento da punto di vista alimentare, poi ci sono molti che chiedono aiuto per il pagamento delle bollette per le utenze. Altri ancora, invece, hanno problemi col pagamento dell'affitto e a livello economico in generale. Poi ci sono richieste minori, come ad esempio per mobili o altro ancora». «La povertà rimane dunque fondamentalmente agli stessi livelli del 2018, - conclude Felice - non c'è stato un aggravamento, ma neanche un miglioramento e purtroppo la parte delle famiglie italiane e ascolane è in grande crescita rispetto alle famiglie extracomunitarie. Chi perde il lavoro arriva da noi dopo un po'di tempo perché prima si cerca di cavarsela con i risparmi, ma poi non ce la fa più».

l.marc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

