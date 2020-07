Allarme amianto all'istituto Agrario La Provincia avvia subito la bonifica

I LAVORI

ASCOLI Il Servizio Patrimonio ed Edilizia Scolastica della Provincia ha predisposto, in somma urgenza, lo smaltimento di pavimento con amianto nell'edificio scolastico della sede dell'Istituto Agrario Ulpiani . L'intervento, in accordo con Arpam come prescritto dalla normativa, è eseguito da una ditta specializzata che, con tutte le cautele del caso, a seguito di una ricognizione, ha riscontrato la presenza di amianto nelle pavimentazioni e nei collanti sottostanti di alcuni locali della scuola di Viale della Repubblica. I lavori, che ammontano a circa 55 mila euro, sono autorizzati con decreto del presidente della Provincia e approvati come debito fuori bilancio nell'ultima seduta del Consiglio provinciale con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e quello contrario dei consiglieri di minoranza.

Lavori in corso

I lavori sono attualmente in corso ed i locali bonificati saranno riconsegnati in tempo per l'inizio dell'imminente anno scolastico. «Avevo chiesto sul provvedimento un voto all'unanimità e invece le consigliere di minoranza presenti non hanno ritenuto di accogliere questo invito» dice il presidente della Provincia Sergio Fabiani, « Penso che su temi fondamentali come la sicurezza e la salute degli studenti e del personale scolastico dovrebbero superarsi divisioni di parte per il bene comune. Per la messa in sicurezza delle scuole superiori di competenza in conseguenza dell'emergenza Covid, il Ministero dell'Istruzione ha stanziato per la nostra Provincia 750 mila euro» dice Fabiani « Gli uffici tecnici della Provincia stanno già predisponendo i progetti per l'adeguamento delle aule didattiche in base alle linee-guida ed i lavori saranno eseguiti durante il periodo estivo. Tutti i dirigenti scolastici hanno mostrato grande collaborazione e disponibilità e le strutture scolastiche saranno adeguate senza criticità». «Ho chiesto di fare dei sopralluoghi e rilevammo che era opportuno procedere a questa rimozione» dice la dirigente dell'Ulpiani Rosanna Moretti « Ringrazio il presidente della Provincia e anche l'ufficio tecnico che ci hanno assistiti in maniera solerte. L'aspetto importante è stato la condivisione della volontà di rendere salubre il luogo di lavoro e dove si dovesse riscontrare qualcosa, ripristinare lo stato dei luoghi ante problema» spiega la dirigente .

Un istituto storico

« Qui ci sono dei pavimenti di cotto antico e graniglia molto belli e non so perché poi, negli anni 70 si utilizzò il linoleum. Questo è un istituto storico sotto vincolo paesaggistico e deve anche, a livello di restauro conservativo, mantenere sia la vecchia linea che i materiali. Tinteggeremo anche le pareti di diverse aule e l'ambiente di lavoro diverrà più consono per tutti, studenti e lavoratori» evidenzia la dirigente « Faccio un plauso all'ufficio tecnico che non ha fatto lasciar cadere nessuna mia sollecitazione, visto che sono la responsabile della sicurezza della scuola. In questi giorni tutti stanno lavorando alacremente insieme ai tecnici dell'Arpam, i quali faranno dei controlli a campione ogni dieci giorni, ma tutto sta andando bene. Il cantiere è stato aperto in maniera corretta e non c'è nessuna traccia di particolato volatile, perché si sono utilizzati degli aspiratori molto potenti» prosegue la dirigente, « In un momento complicato, in cui dobbiamo riorganizzare le aule per settembre insieme al personale Ata, stiamo andando avanti anche per ripristinare il decoro e la salubrità dell'aria».

Cristiano Pietropaolo

