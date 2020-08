Alla scoperta dell'Anello della Lavanda dei Sibillini

GLI APPUNTAMENTI

ASCOLI Piccoli borghi incastonati nella campagna marchigiana, spazi aperti immersi nella natura, boschi e montagne a portata di famiglia, aria pulita e ambienti sicuri, prodotti tipici sani a km zero. Tutto questo è il Piceno, la meta perfetta per una vacanza in sicurezza e per indimenticabili esperienze in giornata. Sono tanti i luoghi da scoprire, piccoli tesori nascosti, tra cultura, arte, tradizione e natura. Mete Picene, progetto realizzato con la Fondazione Carisap e il Bim Tronto, dà voce alle eccellenze, proponendo esperienze, itinerari e tour di poche ore o più giorni per valorizzare lo straordinario patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico del Piceno. Nel pomeriggio di domani si sale a Montegallo per il piccolo trekking Anello della Lavanda dei Sibillini, per visitare lo splendido lavandeto dei Sibillini con una semplice passeggiata. Sarà l'occasione perfetta selfie meravigliosi, finendo con una succulenta cena in agriturismo. Il programma prevede la partenza da Montegallo località Astorara Rifugio Agrimusicismo, il percorso è lungo circa 1,5 km, con un minimo dislivello e quindi adatto davvero a tutti. L'itinerario parte dalla piccola frazione di Astorara nel Comune di Montegallo, percorrendo un vecchio tratturo comodo al passaggio si risale dolcemente fino a raggiungere la piantagione di Lavanda dei Sibillini, ora in piena fioritura. La prenotazione è obbligatoria, per info 0735432335 - 328 334 6268 - 348 369 0374 info@metepicene.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

