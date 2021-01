Alla inattività teatrale dovuta a pandemia, la Uilt (Unione libero teatro) delle Marche risponde con un interessante progetto di formazione. «Se è vero, come si sente dire o si legge da più parti - esordisce il presidente Uilt, Mauro Molinari - che le difficoltà vanno interpretate, laddove è possibile, come opportunità, allora ripensiamo questo periodo di inattività forzata delle nostre compagnie come un tempo da destinare allo studio, alla preparazione, alla formazione; ne usciremo tutti meno decimati e con qualche freccia in più nell'arco della nostra attività». Ecco, allora, l'occasione per tutte le compagnie costrette a subire uno stop indesiderato. E tra le compagnie c'è anche il Gad'a (Gruppo amici dell'arte) di Offida che da diversi anni si fa onore con la rappresentazione di brillanti commedie tratte da autori famosi. Ultimamente ha dato vita anche ad un evento di caratura nazionale: il Festival di teatro amatoriale che dal 2015, ogni anno si svolge al Serpente aureo da settembre a dicembre. Marica Cataldi, vice presidente della Uilt Marche e brillante attrice del Gad'a, ci annuncia il progetto. Tre sono i livelli su cui si articola. Li accenniamo in sintesi. Il primo consiste nella creazione di una newsletter rivolta a tutti gli associati della Uilt Marche a cui verrà inviata una storia del teatro a puntate corredata da materiale audio e video relativo a quanto verrà trattato. Il secondo riguarda la possibilità di pubblicare on line i video che verranno inviati dalle compagnie. Il terzo, denominato Il suono, la parola, l'emozione, riguarda diversi aspetti con la partecipazione di qualificati docenti quali Rosetta Martellini, e il regista Francesco Facciolli. Ogni percorso prevede otto incontri serali a cadenza settimanale, il venerdì, alle ore 21. Scadenza, 31 gennaio. Info: pagina Facebook della Uilt https://www.facebook.com/marcheuilt o chiamare i numeri: 338 7647418 o 366 2601868. (In foto uno spettacolo del Gad'a).

