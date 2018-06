All'asilo per due ore in più e con lo sconto sulle rette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'OFFERTA ASCOLI Asili nido comunali, sezioni primavera e scuole d'infanzia: adesso si punta ad ottenere gli specifici finanziamenti regionali per un prolungamento di due ore degli orari e agevolazioni tariffarie per le famiglie con redditi inferiori a 21.500 euro. Il tutto per un costo complessivo di 381.902,11 euro previsto sulla base dei progetti presentati dall'Arengo e dai vari istituti scolastici cittadini in risposta ad un apposito bando della Regione Marche in scadenza lo scorso 30 maggio che si impernia sul programma degli interventi...