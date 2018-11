Alcol e droghe C'è chi inizia a dodici anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL REPORTASCOLI Dipendenti dallo sballo in netto aumento e sempre più giovani. Alcol e droghe assunte soprattutto durante i weekend. Per combattere tali rischi, l'Area Vasta 5 ha dato vita ad un progetto per sensibilizzare la popolazione circa i rischi che si celano dietro ad un tale fenomeno, in crescita nei dopocena dei prefestivi intorno a piazza del Popolo. Un programma di incontri nelle scuole che si incentiverà nei prossimi mesi e che si inserisce all'interno delle attività di informazione circa le conseguenze delle tossicità, oltre...