Al via, in Offida, la 17° edizione di Cinemaperto presso il piazzale antistante la chiesa di Santa Maria della Rocca tutti di lunedì alle 21,15. Questi i film in programma: Quel giorno d'Estate di Mikaël Hers

5 luglio; Days of Heaven - I Giorni del Cielo di Terrence Malick 12 luglio; Gli Amori Folli di Alain Resnais 19 luglio; L'ingrediente segreto di Gjorce Stavreski 26 luglio; Panico al Villaggio di Stéphane Aubier, Vincent 2 agosto. Nel rispetto delle normative Covid-19, ingresso gratuito con posti limitati e prenotazione su: https://www.eventbrite.it/o/comune-di-offida-30722129990. La prenotazione, ad ogni singola proiezione, potrà essere effettuata a partire dalle ore 12 del martedì precedente, fino alle ore 12 del giorno stesso della proiezione, fino ad esaurimento posti. I posti liberi potranno essere occupati dai non possessori di titolo di prenotazione, in ordine di arrivo e previa registrazione. Per partecipare all'evento è obbligatorio consegnare, all'ingresso, la dichiarazione anti covid (in allegato) opportunamente compilata. In caso di maltempo la proiezione si svolgerà al teatro Serpente aureo. Info: 0736888706 ufficio cultura.

