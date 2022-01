Al teatro Sale di Appignano del Tronto l'artista Maria Angela Pespani, con grande entusiasmo da parte degli spettatori, ha presentato in prima assoluta la versione teatrale del suo spettacolo, intitolato Nowhere_NowHere: video, voce e danza con testi di Eugenio Ravo. «I video sono brevi storie in forma di danza ispirate da diversi luoghi non-luoghi (Nowhere) dove il tempo sembra fermarsi, dove il silenzio regna, dove posso sostare (NowHere) per far affiorare un'essenza, una voce che parla attraverso il corpo, attraverso il movimento, lasciando un segno, una traccia, un racconto sottile ma tangibile. Sono momenti magici per me nei quali mi raccolgo e mi faccio portare cogliendo il respiro di quel luogo, della sua storia, delle vite che lo hanno sfiorato, sfiorandolo io stessa con la mia» ha spiegato la Pespani. Lo spettacolo Nowhere_NowHere ha rappresentato il quarto evento organizzato dall'amministrazione nell'ambito della mostra Donne combattenti dell'artista Marisa Korzeniecki, la cui esposizione, presso la sala Hub è stata prorogata. «Tutti gli spettacoli che hanno accompagnato la mostra hanno dato forma e voce a quella fragilità e insicurezza che contraddistingue l'essere umano e che spesso rappresenta un ostacolo per le donne che cercano di affermare le proprie idee e i propri ideali» dichiara la consigliera con delega alla cultura, Flora Priori.

