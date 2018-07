Al corteo storico con la laurea La bellezza sposa l'istruzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA QUINTANAASCOLI Due giovanissime, belle e anche colte, sono state scelte da Porta Solestà e Piazzarola come dame per la Quintana di domenica. L'atletica Alessia De Santis sarà la dama gialloblù. La castana di 27 anne, nata a pochi passi dalla sede del sestiere, per molti anni ha dovuto abbandonare la vita da solestante per dedicarsi agli studi di giurisprudenza, grazie ai quali è uscita con un invidiabile 110 e lode. Fidanzata da anni con il giocatore di calcio Luca Lulli, è felice di rientrare in quello che considera il mondo delle sue...