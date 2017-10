Aiuti, il momento della verità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL POST SISMAASCOLI Si avvicina il momento della verità per la zona franca urbana e i suoi reali effetti sulle zone terremotate. Ancora 20 giorni di tempo per verificare quali saranno i reali effetti, nell'Ascolano, per le imprese e per tutto il tessuto economico. E' il prossimo 6 novembre, infatti, la data ultima per la presentazione delle richieste di esenzioni e agevolazioni incluse nell'apposito decreto. E i tempi sono molto stretti, a questo punto, per capire se e quali saranno gli eventuali nuovi insediamenti e investimenti sul...