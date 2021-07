Affreschi della chiesa di S. Angelo Magno: laser scanner e malte speciali per salvarli

IL RESTAURO

ASCOLI Primo passo avanti per la progettazione dell'intervento di recupero e miglioramento sismico della chiesa di Sant'Angelo Magno, con l'obiettivo di salvaguardare e recuperare la struttura ma, al tempo stesso, salvare i pregiati decori interni. Per questo motivo, sulla scorta del contributo straordinario concesso dalla Regione, pari ad 80mila euro, adesso l'Arengo ha affidato ad una ditta specializzata il primo incarico per poter definire il progetto dell'intervento.

Il laser scanner

Incarico che consisterà nella restituzione grafica e fotografica della chiesa, attraverso la metodologia del laser scanner, per poi procedere con la successiva elaborazione progettuale che, a seguire, consentirà di capire che tipologia di intervento effettuare sullo storico edificio sacro. In pratica, le attività da svolgere ora riguarderanno le verifiche sullo stato delle murature e degli apparati decorativi per capire poi le azioni di restauro che si renderanno necessarie per non perdere un patrimonio storico-artistico non indifferente. Il recupero e miglioramento sismico della chiesa di Sant'Angelo Magno che adesso vede i primi passi sul fronte progettuale, con lo sblocco da parte dell'Arengo, sarà essenzialmente rivolto alla scatola muraria intesa sia nell'interezza dei macroelementi che nel miglioramento delle caratteristiche meccaniche delle murature che li costituiscono, il tutto senza tralasciare il recupero dei pregiati apparati decorativi che, fatti salvi quelli della navata di sinistra, precedentemente risanati, in occasione degli eventi sismici hanno palesemente sofferto anche in conseguenza di uno scarso stato di manutenzione.

I paramenti

Un intervento ipotizzabile consisterà nel miglioramento delle caratteristiche dei paramenti murari mediante interventi di bonifica delle lesioni e fessurazioni presenti con cucitura dei lembi, interventi di cuci e scuci e ripristino delle malte. Nella previsione di tali interventi si adotteranno sostanzialmente due criteri: un primo orientato all'uso di materiali omogenei con quelli adoperati per la sua costruzione evitando cosi l'introduzione di materiali estranei e un secondo orientato ad effettuare interventi reversibili ossia interventi che possono essere facilmente rimossi nel tempo e sostituiti con altri magari innovativi senza sconvolgere gli assetti ed i materiali originali. L'intervento di restauro degli apparati decorativi sarà finalizzato all'arresto della cause di degrado ed al ripristino delle condizioni migliori per la conservazione delle opere pittoriche contenute nell'edificio. Si prevede un controllo dell'adesione delle superfici decorate al fine di individuare aree di criticità e la loro puntuale mappatura che precederà la fase di messa in sicurezza delle zone evidenziate attraverso consolidamento e fissaggio degli intonaci, del film pittorico e la stuccatura di crepe e lesioni.

Luca Marcolini

