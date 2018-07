Affitti, stop ai contributi per chi abita dai parenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL POST SISMAASCOLI Niente più contributi a chi, con una casa inagibile, abita temporaneamente e gratuitamente da parenti o amici. Solo il pagamento del canone di affitto per chi, invece, ha trovato una casa in affitto dopo essersi trasferito a causa dell'inagibilità della precedente abitazione. E niente più contributi in base al numero di componenti della famiglia sfollata (salvo chi è in attesa di una casetta Sae o di un alloggio Erap), così come avvenuto finora, quale supporto economico per il disagio subìto. Con cifre che possono...