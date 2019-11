Affitti meno cari in centro Incentivi per nuovi negozi

IL COMMERCIO

ASCOLI L'Arengo mette sotto la lente d'ingrandimento il centro storico e inizia a studiare le possibili misure e agevolazioni per incidere sul ripopolamento e sulla rivitalizzazione dal punto di vista commerciale, in attesa di presentare ufficialmente il Piano di rilancio nel suo complesso. Misure su cui si sta ragionando per metterle a fuoco e tradurle, poi, in concreto, con eventuali bandi e con adeguate voci di bilancio a copertura. Le ipotesi che il sindaco Fioravanti e la giunta intendono portare avanti riguardano una possibile calmierazione degli affitti, sia per locali commerciali che per le abitazioni, oltre a contributi per la qualificazione professionale dei commercianti e delle loro attività e agevolazioni fiscali per coloro che inaugureranno attività in settori specializzati e assenti o comunque meno presenti nel cuore della città.

Il caro affitti

Si tratta, a questo punto, di tradurre in concreto le intenzioni andando ad individuare le modalità di sostegno che si intendono avviare per rilanciare il centro cittadino, riportando abitanti e aiutando il commercio. Anche se, con tutta probabilità, non si riuscirà ad inserire gli stanziamenti per attivare gli interventi previsti già nel prossimo bilancio, bensì nel 2021 e in quelli successivi, con relativi bandi. Uno degli ostacoli non trascurabili sia per il ripopolamento del centro che per la permanenza delle attività commerciali e artigianali nel cuore della città è sicuramente il caro affitti. Ovvero i canoni rimasti in molti casi troppo elevati e inadeguati rispetto all'attuale scenario. Da questo punto di vista, il sindaco e la giunta hanno espresso l'intenzione di andare ad individuare una misura legata probabilmente all'aspetto fiscale che possa spingere i proprietari di appartamenti o locali inutilizzati a diminuire i canoni d'affitto andando incontro alle esigenze di chi vuole andare a vivere o ad aprire un'attività in centro. Un discorso non semplice da incanalare nell'ambito delle normative ma che potrebbe, ad esempio con sconti sui tributi comunali, essere attivato attraverso un apposito bando, una volta individuata la necessaria copertura economica in bilancio.

Gli incentivi

Oltre ad una eventuale ipotesi di destinare contributi ai commercianti per riqualificare le attività già esistenti (sempre con parametri da definire attraverso un bando), la novità potrebbe essere rappresentata anche dalla volontà di andare ad integrare ed ampliare l'offerta commerciale del centro storico attraverso incentivi fiscali per coloro che apriranno tipologie di negozi e locali attualmente inesistenti o comunque in numero limitato. Un'idea già anticipata anche dall'assessore al centro storico, Nico Stallone, dopo un'analisi dell'attuale offerta commerciale che abbonda per certe tipologie, come ad esempio il food e la ristorazione, ma ha delle caselle del tutto scoperte o quasi, con settori merceologici che magari sono molto poco rappresentati o per nulla. E in questo senso l'iniziativa dell'Arengo potrebbe avere una prima importante motivazione: favorire con incentivi nuove aperture in centro, ma integrative e funzionali rispetto all'attuale scenario ovvero di tipologia non attualmente presente o, comunque, non adeguatamente rappresentata. Il secondo motivo per spingere nella stessa direzione consiste nel fatto che integrando l'offerta commerciale del centro in tutte le sue diramazioni potrebbe anche permettere di aumentare l'attrattività di potenziali clienti e visitatori, a beneficio di tutte le attività commerciali. Anche in questo caso l'Arengo sta ragionando sulle modalità e i criteri per concretizzare la misura attraverso un bando.

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

