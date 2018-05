Affitti mai pagati al Consind Arengo, un milione di multa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I CONTENZIOSIASCOLI Carta bollata e strette di mano forzate, di questi tempi, per Palazzo Arengo. Con l'ente che si ritrova a destreggiarsi, per diverse situazioni, tra vertenze legali, richieste di risarcimento danni e transazioni finalizzate a sanare situazioni irrisolte con pendenze economiche. Tra queste, spunta anche la sentenza quasi passata sotto silenzio con la quale il Comune ascolano è stato condannato, in Cassazione, a dover pagare circa un milione di euro a Piceno Consind per il mancato versamento, dagli anni Novanta alla fine del...