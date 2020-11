Addio alle minacce cibernetiche C'è un ponte levatoio tecnologico

LA TECNOLOGIA

ASCOLI Si chiama Lecs, acronimo di Last electrical cyber security, ed è un dispositivo innovativo con brevetto internazionale per garantire la sicurezza digitale in diversi ambiti applicativi domestici ed industriali, compreso quando si lavora con il computer da casa, ideato dalla start up innovativa ascolana Cyber Evolution, fondata dai soci Marco e Roberto Camerinesi, Pio Piero Paoloni, Tonino Celani e Paolo Romanucci, e con sedi operative ad Ascoli e nella zona industriale di Controguerra.

Lecs è stato selezionato tra i sei progetti finalisti dell'edizione 2020 del Wmf-Web marketing festival, tuttora in corso, cui hanno partecipato oltre 700 progetti dall'Italia e dall'estero. Alla start competition, che si è svolta giovedì al Palacongressi di Rimini, condotta in presenza da Cosmano Lombardo, ideatore del Wmf, e da Diletta Leotta, l'inventore Roberto Camerinesi ha illustrato le potenzialità del dispositivo Lecs, molto apprezzate dalla giuria tecnica e dal pubblico partecipante in diretta video. Lecs ha conquistato riconoscimenti prestigiosi messi in palio dagli sponsor del festival tra cui il premio dell'Iag (Italian angels for growth) e dell'acceleratore europeo Start Up Wise Guys.

Lecs è il primo ed unico dispositivo elettronico di electrical cyber security che monitora preventivamente e riesce ad isolare la minaccia esterna. «La tecnologia Lecs - spiega Paoloni - si comporta come un ponte levatoio e sconnette il dispositivo IoT da un potenziale hacker o un malware che sta attaccando, evitando il diffondersi della minaccia. È efficace in quanto agisce prima di un antivirus perché interviene quando la minaccia viaggia sui cavi. Agisce dall'interno come una sentinella ed è più efficace, potendo estendere la protezione a tutta la rete connessa. Classifica le minacce in tempo reale attraverso l'uso di algoritmi adattivi intelligenti. Lecs è sfruttabile in tutti i campi che usano la tecnologia e la connessione di rete come Industria 4.0, ma anche nello smart working e nella didattica a distanza. La complementarietà di questo dispositivo, la facilità di installazione (plug and play, ndr) ed i vantaggi tecnologici rispetto a soluzioni standard attualmente in uso, unitamente ad una strategia aziendale di capillarizzazione nella distribuzione ed accessibilità di prezzo, pongono il progetto Lecs come coerente e funzionale rispetto alle politiche ed agende nazionali e comunitarie finalizzate a sostenere fortemente l'innovazione digitale nei diversi ambiti applicativi e l'open government, incrementando però parallelamente il livello di sicurezza cibernetica attraverso l'incremento delle competenze, delle risorse adeguate e la diffusione di buone pratiche».

