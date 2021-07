Ad Ascoliva c'è anche spazio per le Olimpiadi

LA MANIFESTAZIONE

ASCOLI Per l'estate 2021 torna Ascoliva Festival. Dopo lo stop obbligato dello scorso anno, il capoluogo piceno è di nuovo cornice della manifestazione culinaria dedicata alla prelibatezza per eccellenza del territorio. Quest'anno, l'iniziativa che omaggia l'oliva ripiena ascolana del Piceno Dop si svolgerà in un periodo più lungo del passato, dal 14 al 23 agosto, accompagnata dallo slogan Amore al primo morso.

Tantissime presenze

Il festival gastronomico, nelle precedenti edizioni molto partecipato da residenti ma soprattutto da turisti, anche stavolta verrà allestito nella sede storica, vale a dire piazza Arringo. Per dieci giorni, la capitale dell'oliva ripiena potrà dunque promuovere, valorizzare, fa assaggiare a tutti una bontà conosciuta in tutto il mondo, all'interno di un evento sin dall'inizio amatissimo dal pubblico, se si pensa che dal 2013 al 2019, siano state oltre 400mila le persone provenienti da tutta Italia e da fuori dei confini nazionali che hanno partecipato all'appuntamento culinario. In tutti questi anni Ascoliva Festival ha potuto contare sulla presenza di tanti estimatori e testimonial appartenenti al mondo dello spettacolo, come Renzo Arbore, Yuri Chechi, Pio e Amedeo, Cecilia Capriotti, Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero tra i tanti. Anche per questa ottava edizione alla manifestazione ascolana parteciperanno i produttori locali di oliva ascolana ripiena Dop, che saranno operativi all'interno del Villaggio dell'Oliva. Il menù vedrà un offerta gastronomica arricchita da tante altre specialità della cucina locale. Ma non sarà solo una festa del cibo.

Gli eventi

Oltre allo spazio dedicato al palato, il programma del festival prevede anche eventi diversi: dagli incontri culturali e gastronomici ai laboratori per scoprirne tutti i segreti, come l'Oliva day e le Olimpiadi dell'oliva. È inoltre previsto lo svolgimento della canonica gara per la realizzazione della migliore oliva ascolana ripiena, con l'assegnazione del Premio Ascoliva. Gli orari della kermesse, andranno dalle 11 alle 14.30 e dalle 18 alle 23.30.

Filippo Ferretti

