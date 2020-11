Acquedotto del Pescara Si rompe una tubatura

IL GUASTO

OFFIDA Una rottura sulla condotta principale di adduzione dell'acquedotto di Pescara del Tronto ha rischiato di causare l'interruzione del flusso idrico in gran parte dei comuni della Vallata del Tronto e in una parte di San Benedetto. Nella mattinata di ieri, infatti, era stato diramato un avviso di possibili interruzioni nel territorio di Castignano, Offida, Monteprandone, Acquaviva Picena, la zona più in alto di San Bendetto e parte di Ripatransone. Sono stati gli stessi sindaci, anche attraverso i social, ad informare ulteriormente i propri concittadini dei possibili disguidi che sarebbero potuti accadere durante la giornata. Le squadre di intervento della Ciip sono immediatamente entrate in azione ed hanno individuato la rottura di un tubo nella zona di Pescara. Fortunatamente, la presenza di un'altra condotta posta di fianco a quella interessata dal guasto, ha consentito di deviare il flusso per il tempo necessario a compiere la riparazione e a ridurre al minimo il rischio di chiusura dei serbatoi che garantiscono la fornitura di acqua agli utenti Già nel tardo pomeriggio la falla era stata riparata e il flusso idrico che rifornisce i serbatoi è stato riaperto a pieno regime.

lu. mi.

