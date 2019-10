Acquedotto antisismico Via ai lavori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'IMPIANTO ASCOLI Il presidente della Ciip, Giacinto Alati, ha firmato ieri a Roma la convenzione con il ministero delle infrastrutture per la realizzazione del primo stralcio del primo acquedotto antisismico d'Europa. Così facendo, la Ciip ha a disposizione i 27 milioni di euro che erano stati messi a disposizione dall'allora ministro Danilo Toninelli che aveva firmato il decreto in cui veniva riconosciuto il nuovo acquedotto del Pescara come un'opera strategica e altamente innovativa. Si tratta di una vittoria del presidente Alati che con...