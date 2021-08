ACQUASANTA Dopo ore di ricerche è stata rintracciata una donna di 80 anni di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri lungo il sentiero che dalla frazione acquasantana di Umito conduce alla Cascata della Volpara, sui Monti della Laga. A dare l'allarme era stato il marito, anch'egli ottantenne. La coppia era partita insieme per effettuare l'escursione e si era incamminati lungo i sentieri che costeggiano il Rio della Prata. Secondo quanto il coniuge ha riferito ai soccorritori, dopo un po' la moglie avrebbe iniziato ad accusare la stanchezza e, pertanto, il marito le avrebbe consigliato di fermarsi e di aspettarlo lungo il sentiero per il tempo che egli avrebbe impiegato per raggiungere le Cascate della Volpara e tornare indietro. L'anziano escursionista avrebbe riferito che, al suo ritorno, la moglie non c'era ad attenderlo, così come avevano pattuito. Ha pensato che la donna avesse deciso di tornare indietro e di essersi rimessa in cammino in direzione di Umito da dove alcune ore prima erano partiti. Ma al suo arrivo alla frazione acquasantana, il marito si è reso conto che la moglie non c'era e a quel punto ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco e, con loro, anche i volontari del soccorso alpino che hanno iniziato a passare al setaccio l'intera zona alla ricerca dell'ottantenne. L'anziana escursionista è stata trovata mentre costeggiava un altro sentiero montano.

Luigi Miozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA