Abuso di alcol e patente ritirata: ristoratore assolto

IL CASOASCOLI Sentenza rivoluzionaria quella pronunciata nei giorni scorsi dal giudice del tribunale di Ascoli Barbara Pomponi che ha assolto un ristoratore cittadino a cui era stata ritirata la patente dopo essere stato trovato positivo all'alcoltest. Il giudice, sposando in pieno la tesi dell'avvocato difensore Francesco Ciccolini, ha applicato la nuova causa di non punibilitĂ per particolare tenuitĂ del fatto. L'avvocato Ciccolini, piuttosto che ricorrere al patteggiamento tramutando la pena in lavori di pubblica utilitĂ , ha deciso di...