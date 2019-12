«Abbiamo molti edifici di proprietà statale e un corso di restauro»

IL DOSSIER

ASCOLI «A mio avviso esistono ragioni oggettive per le quali Ascoli, rispetto agli altri due capoluoghi interessati, debba ospitare la sede della neo istituita Soprintendenza delle Marche Sud». Il professor Stefano Papetti, curatore scientifico dei musei civici è convinto che Ascoli abbia tutte le carte in regola per accogliere la sede del nuovo ente. «Innanzitutto - afferma- è l'unico dei tre capoluoghi ad essere stato inserito nel cratere del sisma e qui ci sono numerosi edifici monumentali di rilievo danneggiati dal terremoto, rispetto a quelli presenti altrove. Tra le città proposte, inoltre, è l'unica in cui sono ubicati diversi edifici di proprietà del Demanio, quindi dello Stato, che potrebbero ospitare la sede a costo zero e questo è un aspetto importante nella scelta, oltre al fatto che esiste già una sezione statale di un museo nazionale. Non dimentichiamo che negli anni 80, l'allora soprintendente regionale Paolo Dal Poggetto, recentemente scomparso, aveva manifestato l'intenzione di spostare la sede ad Ascoli, utilizzando parte di Palazzo Panichi, attuale sede del museo statale. L'idea oggi è ancor di più di attualità visto che si è deciso di potenziare questa area geografica».

Altro aspetto determinante riguarda il restauro. Il professor Papetti spiega: «Una validissima motivazione che spinge la candidatura del capoluogo piceno è che qui si effettuano molti interventi di restauro da parte di professionisti privati per cui il loro lavoro verrebbe seguito più da vicino. Inoltre non dimentichiamo che l'Università di Camerino ha attivato il corso di laurea in Tecnologie e diagnostica per la conservazione e il restauro. Per esempio, le opere danneggiate dal sisma e restaurate a spese dell'Anci e del Pio sodalizio dei Piceni, oggi in mostra al Forte Malatesta, sono state preventivamente sottoposte a diagnosi qui. Tale procedura è ormai diffusissima. Solo Ascoli possiede le apparecchiature giuste per offrire adeguati percorsi di restauro. Infine, va rimarcato che qui si trovano i depositi della Soprintendenza che custodiscono le opere d'arte salvate dai luoghi resi inagibili dal sisma e che anche la Diocesi ha in città un deposito analogo. Spero al Ministero che siano abbastanza lucidi da scegliere Ascoli».

