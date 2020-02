A messa non c'è lo scambio della pace Ostia in mano e acquasantiere a secco

LE MISURE

ASCOLI La paura del Coronavirus serpeggia anche in chiesa . « Ho letto le direttive date nelle diocesi nel Nord Italia dove il problema è più sentito» dice il parroco dei santi Simone e Giuda Don Giampiero Cinelli, « Da noi non ci sono emergenze e non abbiamo indicazioni precise. Non dobbiamo creare allarmismo: come sacerdote continuerò a fare quello che facevo sempre come prima» dice.

«Certamente bisogna mantenere l'attenzione alta. La comunione viene distribuita normalmente, così come viene fatto il segno della pace. So che nella diocesi di Cremona è stato detto di non celebrare le messe, ma lì la situazione è preoccupante. Ho percepito comunque che c'è qualche fedele preoccupato» spiega don Giampiero.

«Cerchiamo di evitare contatti, ovvero lo scambio della pace e la comunione la diamo solo sulle mani» dice il parroco di Santa Maria Goretti don Nino Lucidi. «Invitiamo ancora quei pochi che non la ricevono sulle mani e chiediamo un atto di umiltà e di ubbidienza e fare questo atto. Non mi sembra di sentire tanti fedeli preoccupati, forse qualche sporadico episodio, ma non vedo tanta ansia adesso» prosegue il parroco di Santa Maria Goretti. «Non spetta a me dare consigli: quello che permette la liturgia è osservare l'andamento delle cose, di quello che succede. Facciamo un discorso sulla precarietà della vita, perché l'uomo è nel delirio e questi fatti mettono a nudo questa precarietà umana. L'uomo ha possibilità di fare fronte a questi virus attraverso lo studio, ma poi ne sorgeranno degli altri e saremo sempre punto e a capo» evidenzia Don Lucidi. In alcune chiese niente acquasantiere.

ll parroco di San Pietro Martire Don Emidio Fattori evidenzia che «il segretario della Cei Bassetti ha consigliato che sarebbe opportuno non dare la comunione attraverso la bocca e sospendere il segno di pace. Io ho già iniziato a farlo nella celebrazione domenicale» svela . «Ancora nessuno è venuto a esprimere le sue preoccupazioni con me, ma a Carnevale molti cercano di distrarsi. Certe notizie però creano psicosi e appena passato questo periodo vedremo che succederà. L'unica cosa che posso fare è dire che bisogna affidarsi a Dio, ma l'attenzione deve esserci sempre per salvaguardare la propria e l'altrui salute». «Personalmente non ho fatto scambiare la pace, poi chi vuole ricevere la comunione in mano lo può fare» dice Padre Eridio Angelucci dei frati minori conventuali della chiesa di San Francesco «La situazione va tenuta sotto controllo perché l'Italia è la nazione europea che ha più contagiati. Bisogna adeguarsi a questa situazione: c'è già qualche vescovo che ha spiegato che è meglio non fare lo scambio della pace e la comunione andrebbe distribuita solo sulle mani. Io applico quello che dicono i nostri pastori» conclude. «Io sono preoccupata ma alla messa non rinuncio» dice una fedele, Anna Maria Tranquilli. «È vero, il Coronavirus è molto aggressivo ma per quello che mi rimane da vivere non ho intenzione di cambiare abitudine. In vita mia ne ho passate tante e il Coronavirus non mi fa paura».

Cristiano Pietropaolo

