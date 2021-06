A Gerosa idroscalo e porticcioli

LA STRATEGIA

COMUNANZA È destinato a diventare uno dei punti cardine di attrazione turistica dei Sibillini nei versanti Ascolano e Fermano. Il lago di Gerosa, nella sua area circostante, vedrà presto la nascita di alcune infrastrutture che se ben congegnate e promosse in modo adeguato potrebbero dare una svolta decisiva a questo luogo di notevoli potenzialità turistiche, rimaste però finora non sfruttate. È in programma la realizzazione di un mega progetto con una serie di opere che saranno realizzate lungo il perimetro del lago, che si estende nei territori dei Comuni di Comunanza, Montemonaco, Montegallo e Montefortino. Coinvolto in primis il Consorzio di Bonifica dell'Aso, gestore del lago.

I contenuti

Interventi per un importo complessivo di 800mila euro derivanti dalle misure Snai, ovvero Strategie nazionali per le aree interne. Tra le opere che saranno realizzate, come specifica il presidente del Bim e consigliere comunale di Comunanza Luigi Contisciani, un'area camper lungo la strada su uno spiazzo già esistente per la Protezione civile e degli spazi appositi per i mercatini di prodotti tipici del territorio montano, con delle casette in legno adeguate all'ambiente. Nella parte sottostante, lungo il bordo del lago, nascerà un piccolo porticciolo ed un altro nella riva opposta. Poi più avanti, in località San Giorgio, nello spazio sotto alla chiesetta esistente, sarà realizzato un infopoint. Quindi saranno realizzate due piste ciclabili, una adatta a giovani fino a 12 anni ed un'altra per tutti, che girerà intorno al lago. Sempre nel versante sud, dalla parte opposta della strada provinciale, sotto il Comune di Comunanza, sarà messo a punto un parco avventura. Nell'area verso Montegallo è previsto un percorso che partendo dalla riva del lago porterà ad una zona apposita per le arrampicate ed un punto di osservazione delle stelle con telescopio. Inoltre, in aggiunta ai due punti di approdo ce ne sarà uno dedicato allo scalo degli idrovolanti. Infatti proprio nel luglio del 2018 fu realizzato un evento con l'arrivo e l'atterraggio di alcuni di questi velivoli, dimostrando che lo specchio lacustre, per la sua conformazione si presta bene. Quindi saranno messi a punto altri spazi da utilizzare per i parcheggi.

La regia

Da parte dei quattro Comuni che gravitano sul lago, la progettazione e la realizzazione di tutte le opere è stata delegata al Consorzio di Bonifica dell'Aso, in quanto proprietario dell'invaso, che cofinanzierà le opere. Poi è stato firmato un protocollo tra gli stessi Comuni e il Bim, la Camera di commercio, le due unioni montane dei Sibillini e del Tronto e Valfluvione per continuare a sviluppare e soprattutto promuovere turisticamente il lago con tutti i nuovi servizi che saranno offerti una volta completate le opere. Luogo che sarà veicolato dal Bim anche attraverso il progetto di promozione Mete Picene. Tempi di realizzazione? «Entro il 2022 tutte le opere dovrebbero essere realizzate ed i lavori potrebbero iniziare già in autunno» dice Contisciani.

Francesco Massi

