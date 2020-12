A Forza Italia si volta pagina Le redini passano a Pagliacci

L'INCARICO

ASCOLI Il commissario regionale azzurro Battistoni ha provveduto a nominare Alessio Pagliacci quale commissario comunale di Forza Italia. Alessio Pagliacci è consigliere comunale ed anche capogruppo della lista Celani sindaco, un giovane brillante che si sta facendo strada nel movimento giovanile del movimento politico a livello nazionale.

Il rilancio

«Ad Ascoli - afferma Battistoni - siamo riusciti a ricompattare il nostro gruppo consiliare (leggi pace con l'assessore Donatella Ferretti), un risultato importante che proietta la città in una zona di tranquillità amministrativa e di serenità politica che tutti noi ci auguravamo. Adesso Forza Italia deve continuare a crescere, a radicarsi ed a prepararsi per i prossimi impegni. Per questo credo che la nomina di Alessio Pagliacci sia la soluzione migliore, per il suo dinamismo, la sua passione politica ed il suo entusiasmo. Con questi ingredienti possiamo tornare ad essere protagonisti». Alle scorse elezioni regionali, però, il risultato di Forza Italia è stato deludente al di sotto delle aspettative. Per questo Forza Italia ha decido di nominare un commissario che possa rilanciare il partito in ambito locale. E il primo equivoco da risolvere è l'ingresso o meno di Forza Italia nella maggioranza all'Arengo guidata da Fioravanti.

Il rimpasto

All'annuncio in pompa magna dell'estate scorsa, infatti, non è seguito però il passaggio istituzionale. Al di là di un generico invito in consiglio comunale a collaborare (esteso non solo a Forza Italia) da parte del sindaco Fioravanti non c'è stato alcun rimpasto in giunta tanto meno un cambiamento degli equilibri nelle commissioni consiliari. Insomma il gruppo che fa riferimento a Piero Celani e Alessio Pagliacci è rimasto in mezzo al guado, stampella della maggioranza ma senza alcun riconoscimento ufficiale. «Ringrazio Battistoni per la fiducia, Nei mesi scorsi con il sindaco Fioravanti abbiamo Intrapreso un percorso di condivisione al fine di riportare in città lo schema vincente che ha consentito, dopo oltre un ventennio, al nostro centrodestra di conquistare le Marche» afferma il neo commissario comunale azzurro. «Ad oggi -prosegue - c'è un positivo dialogo con l'Amministrazione ma ancora troppo tiepido sui temi e nelle scelte. Nelle prossime settimane valuteremo, in sinergia con il commissario regionale Battistoni, il posizionamento di Forza Italia con la chiarezza di non essere più subalterni, ma protagonisti di un progetto lungimirante che guarda al futuro».

Mario Paci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA