A Force approda il camper sanitario Assistenza domiciliare sul territorio

LA PREVENZIONE

FORCEIl camper sanitario di Assistenza 4.0 approda a Force. Domani mattina sarà in piazza Egidi, con un'infermiera e due medici specialisti, per effettuare visite, elettrocardiogrammi, ecografie, servizio analisi e anche prelevamento per i tamponi da Covid-19 e test sierologici. Un progetto di prevenzione della salute e cura della popolazione anziana a domicilio finanziato dalle Regione Marche, realizzato dalle cooperative Stella Polare, Il Legame e il Melograno, tutte realtà aderenti al consorzio Il Picchio, in collaborazione con Omnibus Salute. Il progetto, che gode di un sostegno economici mensile anche del Comune di Force, andrà avanti tutti i venerdì fino a fine dicembre.

Il programma prevede, dalle 9 alle 10, la presentazione del progetto ad opera dei due medici specialisti, Ettore Pala e Stefano Volpe, alla presenza del sindaco di Force Augusto Curti e dei medici di base del territorio. Dalle 10 alle 13 la popolazione potrà accedere ai servizi erogabili dal camper mobile quali diagnostica di base, prestazioni infermieristiche come misurazione parametri vitali, stick glicemici, medicazioni e bendaggi semplici, gestione drenaggi, sondini naso-gastrici, holter pressorio, infusioni endovenose. «L'obiettivo del progetto pilota di assistenza domiciliare che inaauguriamo a Force - spiega il sindaco Augusto Curti - è portare quei servizi sanitari possibili sul territorio e decongestionare i due ospedali principali della provincia: Ascoli e San Benedetto. Se il progetto funziona, poi è possibile estenderlo anche ad altri Comuni dell'entroterra». Un servizio che svolge unattività di prevenzione della salute della popolazione anziana e agevola i percorsi di cura integrati tra ospedali e territorio, visto che l'unità mobile sanitaria è dotata di strumenti di diagnostica di base messi in rete con la teleassistenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA