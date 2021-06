A firma di Tibor Cecchini, Fabrizia Latini e Marco Pietrzela è uscito il libro Il saltarello nel Piceno: una storia da conoscere e tramandare - Guida all'apprendimento del Saltarello Piceno. «Nella nostra tradizione - spiegano gli autori - la musica e la danza popolare sancivano momenti di festa e di unione, accompagnavano gli eventi più importanti della comunità l'alternarsi delle stagioni. Il Saltarello come forma di danza tradizionale per secoli si è tramandata per imitazione, di generazione in generazione. Oggi, purtroppo, il meccanismo di passaggio di consegne tra le varie generazioni si è inceppato. Il Saltarello nel Piceno, come altrove, rischia di cadere in disuso se non si pone rimedio. Abbiamo ritenuto opportuno mettere nero su bianco i tratti fondamentali della tradizione che costituiscono la base di questo libro. Ciò è stato possibile grazie a un grande lavoro bibliografico e grazie alla testimonianza di anziani e studiosi. Abbiamo intervistato molti anziani della provincia di Ascoli da Arquata a Castignano, da Montegallo ad Offida. Abbiamo correlato il tutto con documenti storici, articoli di giornale dell'Ottocento e foto d'epoca. La grafica è di Marco Zaini; la copertina dell'artista Stefano Tamburrini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA