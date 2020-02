A Comunanza sfilano 18 carri e gli studenti

L'EVENTO

COMUNANZA Si preannuncia una sfilata spettacolare quella di oggi, con carri e gruppi mascherati. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con Comunanza Eventi e il Comune. Saranno 18 le formazioni in passerella per le principali vie della cittadina. Di queste 4 provenienti da altri comuni: Ripaberarda, Force, Montemonaco e Smerillo-Montefalcone. Coinvolgimento massiccio delle scuole dell'obbligo di Comunanza soprattutto dell'Istituto comprensivo interprovinciale dei Sibillini. Questi i titoli dei carri e gruppi che sfileranno cominciando da quelli di Comunanza: Piccoli PittoriGrandi Artisti della Scuola dell'Infanzia, Il Bosco Incantato dell'asilo nido Bianco Coniglio, The Flintstone prime A e B delle elementari, Giocando con le Magiche Bolle delle classi seconde A e B delle elementari, Caduti Dalle Nuvole delle terze A e B sempre elementari, La Grande Bellezza Russa delle quarte elementari A e B, Indovina Chi? delle quinte, Angeli e Demoni delle prime A e B delle Medie, Tuning Club Comunanza del gruppo omonimo, Fuga da Alcatraz del Movimento Giovanile, Zurla's Circus del gruppo La Zurla, Siamo Tutti Gretini del gruppo misto di Comunanza, Un Mondo di Fantasia e Cartonati (Come I Vini) di un altro gruppo misto comunanzese, quindi il gruppo del Centro Anziani di Comunanza. Provenienti da altre località: L'allegro Stagno della Scuola dell'Infanzia di Montefalcone e Smerillo, Super Mario Bros della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Force, L'arca Di Noè, proposto dalla scuola dell'infanzia di Montemonaco, Alcolimpiadi del gruppo misto di Ripaberarda.

Francesco Massi

