A breve il nuovo campo di calcio a Monticelli

L'IMPIANTO

ASCOLI Aperta la gara, ora si attende il pronunciamento della commissione per l'aggiudicazione dei lavori che riguarderanno la realizzazione del nuovo impianto sportivo, a Monticelli, completamente dedicato all'attività calcistica, quindi con l'eliminazione del velodromo (che verrà realizzato a Campolungo). Dopo l'invito delle ditte, a breve arriverà l'affidamento dell'intervento. Sempre a Monticelli, l'Arengo ha previsto la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione davanti all'Isc Don Giussani.

Sul fronte dell'impianto sportivo, subito dopo l'aggiudicazione dei lavori si potrà aprire il cantiere. Secondo la volontà del sindaco Marco Fioravanti e dell'assessore all'impiantistica sportiva Nico Stallone, il campo avrà dimensioni e caratteristiche tali da essere omologato dalla Lega nazionale dilettanti per ospitare gare di calcio del campionato di serie D. Il campo avrà un manto di gioco in erba sintetica. L'illuminazione sarà del tipo a led. L'impianto sportivo sarà dotato di due zone separate destinate ad accogliere gli spettatori: la gradinata nord, di nuova realizzazione, con accesso da via dei Platani, in grado di ospitare un numero massimo di spettatori a sedere pari a 400 oltre a 6 postazioni per i diversamente abili e la gradinata est (o tribuna centrale), esistente, con accesso da via dei Frassini, in grado di ospitare un numero massimo di spettatori a sedere pari a 263 oltre a 3 postazioni per i diversamente abili. Complessivamente si potrà ospitare un numero massimo di spettatori a sedere pari a 663 oltre a 9 postazioni per i diversamente abili.

Intanto, il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli hanno sbloccato, con l'affidamento degli incarichi tecnici, dalla progettazione al coordinamento per la sicurezza, la procedura per realizzare un nuovo impianto di illuminazione nell'area esterna alla scuola elementare Don Giussani.

l. marc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA