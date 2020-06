7Torna il Mercatino dell'antiquariato con stand più distanziati tra loro. Dopo una assenza di circa quattro mesi, la manifestazione torna ad impreziosire i luoghi più belli del centro storico di Ascoli. Accadrà il 20 e il 21 giugno, con un allestimento volto a rispettare attentamente le regole anti-Covid. Gli organizzatori sono felici di poter annunciare questo atteso ritorno, che permetterà di far ritrovare agli appassionati la presenza di decine e decine di espositori provenienti da tutta Italia. Dopo una cosi lunga pausa, forse mai verificatasi da quando l'ultra ventennale manifestazione ha iniziato a muovere i suoi passi nel capoluogo piceno, i tanti appassionati potranno dare sfogo al proprio interesse nei confronti dell'antichità, del collezionismo, dell'oggettistica più varia. «Si tratta di un ritorno importante per la nostra città, perché da sempre il mercatino ogni mese entra a far parte della vita culturale della città» dichiara l'assessore agli eventi Monia Vallesi, dimostratasi molto felice ed auspicando che il mercatino possa inaugurare la nuova strada verso la normalità per Ascoli. Le prossime edizioni, salvo cambiamenti, sono fissate per il 19 e 20 settembre, 17 e 18 ottobre, 14 e 15 novembre e dal 5 all'8 dicembre. Orario dell'esposizione, che coinvolge il cuore del centro storico di Ascoli - piazza del Popolo, Chiostro di San Francesco, piazza Roma e via del Trivio - è per il prefestivo dalle 16 alle 20, per la domenica va dalle 10 alle 20.

fi. fe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA