7Sono salite a seicento le aziende della provincia di Ascoli che hanno chiesto al prefetto Rita Stentella di proseguire la loro attività. In base al nuovo decreto, basta il silenzio assenso di Palazzo San Filippo per non spegnere gli impianti e in tal senso non è giunta finora alcuna opposizione alle richieste pervenute.

Ciò non significa che non ci saranno i controlli sulla verifica del rispetto del protocollo sulla sicurezza in azienda. Anche ieri, ad esempio, gli ispettori dell'Area vasta hanno avviato le verifiche mentre i militari della Guardia di finanza al comando del tenente colonnello Iadarola hanno cominciato i controlli con le banche dati in supporto a quelli formali svolti dalla Prefettura, segnalando all'organo di governo le criticità per supportare eventualmente una richiesta di integrazione alla comunicazione effettuata. Nel complesso nella sola giornata di ieri c'è stata una trentina di controlli che si vanno ad aggiungere a quelli dei giorni scorsi.

«Abbiamo raccolto 600 richieste di comunicazioni da parte di imprenditori che vogliono continuare a produrre perchè rientranti nella filiera dei servizi essenziali. Una cinquantina è stata scartata perchè inviata per errore alla prefettura di Ascoli - dichiara il prefetto Rita Stentella - Abbiamo effettuato anche sopralluoghi in loco ma non abbiamo ravvisato alcuna irregolarità e quindi non c'è stata alcuna sospensione di attività. Il nostro è un ruolo molto delicato perchè dobbiamo contemperare l'esigenza di garantire la sicurezza sul posto di lavoro ma anche l'economia locale. Conto quindi sul senso di responsabilità di tutte le parti in causa perchè quello che stiamo attraversando è un momento delicatissimo».

« Ci sono state anche molte richieste di aziende che però non hanno riaperto e hanno deciso di sospendere l'attività - aggiunge Rita Stentella - Con il nuovo decreto, tra l'altro, è consentito a chi ha merce in giacenza di poterla consegnare così come provvedere alla sanificazione dei locali. Per fortuna il tessuto sociale ed economico della provincia di Ascoli è molto diverso da quello di altre città per cui rimango fiduciosa sull'applicazione delle regole di prevenzione negli stabilimenti».

