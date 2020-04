7Saranno 2mila le mascherine che i cittadini di Castorano si vedranno recapitare direttamente a casa. Le prime mille sono state realizzate e donate al Comune dall'azienda Gioia srl, ditta di confezioni con sede operativa a Castorano. Si tratta di mascherine cotone 100%, lavabili e riutilizzabili e che saranno consegnate una per nucleo familiare. La settimana prossima inizierà la distribuzione dei presidi di protezione che saranno recapitati nelle cassette postali di tutte le case: la cittadinanza è invitata, pertanto, a non aprire ad alcuno così da scoraggiare eventuali malintenzionati.« Il Comune commenta il sindaco Graziano Fanesi - ringrazia le signore Carla, Mirella, Rita e Marina dell'azienda Gioia srl di Castorano che hanno provveduto alla realizzazione e alla fornitura gratuita delle mascherine. Un grande gesto di solidarietà per tutta la comunità. Le altre mille mascherine, queste in tessuto non tessuto, sono state commissionate direttamente dall'Amministrazione, per soddisfare, così, le esigenze di tutta la cittadinanza». Per aiutate il Comune in questo momento di emergenza è possibile fare donazioni per questa e altre spese che si sosterranno: le somme raccolte saranno impiegate per fare fronte alle necessità e nell'interesse dell'intera comunità. Bonifico bancario: IT02D0306956490000000046600 intestato al Comune di Castorano. Casuale: emergenza covid-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

