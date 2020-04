7Riaprono gradualmente anche le aziende nel Piceno. Sono 600 quelle che hanno chiesto di poter ripartire di fatto riducendo, e di molto, il lockdown nelPiceno. «Abbiamo parlato con il prefetto sottolineando che non bisogna ritardare troppo le aperture perché non tutti hanno la possibilità di avere la cassa integrazione» dice il segretario provinciale della Uil Giuseppe Pacetti. «Quello che è fondamentale sarà il rispetto delle distanze, i dispositivi di protezione individuale e l'erogazione del gel disinfettante che deve essere sempre disponibile. Anche per quanto riguarda i viaggi dei lavoratori bisogna fare attenzione: non possono stare attaccanti all'interno dei pulmini» spiega Pacetti, «Vogliamo anche incontrare Confindustria e le altre associazioni di categoria per ragionare sulla cosiddetta fase due ma la salute dei lavoratori è fondamentale. Credo che le aziende che hanno commesse con l'estero debbano ricominciare presto perché c'è il rischio che le possano perdere a favore di altre realtà». Anche la Cisl chiede tutele. « Le aziende che hanno proseguito le attività hanno cercato di migliorare i vari aspetti della salute dei lavoratori tenendo conto delle restrizioni in atto» aggiunge Maria Teresa Ferretti, segretario provinciale della Cisl « Sui protocolli anti contagio siamo indietro e anche i Dpi non bastano: noi non andiamo di sicuro contro le aziende e capiamo le loro necessità, ma adesso bisogna pensarci perché i tempi sono maturi. In molti hanno anche fatto una conversione delle attività iniziando a produrre mascherine» spiega il segretario Cisl. « Sulla questione sicurezza, la Prefettura è stata molto collaborativa e aperta al dialogo. Vedendo quanti hanno già ricominciato l'attività, di fatto il lockdown è praticamente terminato ». Per Barbara Nicolai, segretario provinciale della Cgil, : «Bisogna valutare azienda per azienda e stabilire le migliori azioni da intraprendere, perché il protocollo di sicurezza non può essere uguale per tutti ma deve essere declinato a seconda delle attività. Non bisogna cercare scappatoie e c'è il rischio che, abbreviando i tempi, potremmo ritrovarci al punto di partenza. Dall'altro lato c'è il rilancio del sistema produttivo: penso che si tratti di un grande interrogativo visto che nulla potrà tornare come prima».

Cristiano Pietropaolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA