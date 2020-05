7Piste ciclabili, mobilità alternativa, mezzi pubblici sicuri. Sono alcune delle ricette messe in campo da Legambiente e indirizzate al sindaco Pasqualino Piunti attraverso una missiva. Primo obiettivo rendere sicuri i mezzi pubblici garantendo le distanze di sicurezza programmando corse ed evitando congestioni.

Un obiettivo da raggiungere attraverso nuove risorse. Inoltre più persone in bici e nuovi percorsi ciclabili, le due ruote un mezzo che permette maggiori distanziamenti e il Comune deve essere pronto a intercettare finanziamenti presentando progetti.

Altro comandamento che arriva da Legambiente è quello di rafforzare la sharing mobility ossia impiegare auto e bici condivise tra più persone e anche in questo caso i Comuni dovranno stringere accordi con le imprese per avere più mezzi e in più quartieri. Inoltre aiutare i cittadini a rottamare l'auto e scegliere la mobilità sostenibile.

«Qui i sindaci devono farsi sentire- afferma il presidente Sisto Bruni perché le risorse ci sono. Sono previsti 75 milioni per il 2020 e 180 milioni di euro per le annualità successive. Si tratta di 1.500 euro alle famiglie che rottamano una vecchia auto».

Così incentivare lo smart walking dove i vantaggi fiscali di cui oggi beneficiano le auto aziendali potrebbero essere estesi anche a mezzi e investimenti organizzativi per il lavoro a distanza, ai mezzi pubblici, alla condivisione e alla mobilità elettrica o muscolare in tutte le sue forme.

