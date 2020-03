7Partirà in settimana la sanificazione delle strade. Operazione che verrà eseguita in due fasi: nella prima verrà impiegato un prodotto alcolico di una ditta privata per igienizzare le strade e in una seconda fase ci sarà l'impiego di una soluzione già sperimentata nelle zone del Nord e che sarà adottata dai mezzi della Picenambiente. In questo modo i sindaci Piunti e Foravanti hanno dato seguito a una delle richieste pervenute in questi giorni, anche da parte della minoranza, sulla pulizia delle strade quale ulteriore arma di difesa verso il Covid 19. I cittadini saranno invitati a tenere chiuse porte e finestre, a evitare di lasciare all'aperto cibi o altre sostanze commestibili, panni, indumenti, giocattoli, a lavare accuratamente frutta e verdura eventualmente coltivata in giardini ed orti ed ad estendere questi accorgimenti agli animali domestici. A Grottammare sono previsti in tutto tre trattamenti, consistenti nella diffusione di una sostanza disinfettante a base alcolica, senza rischi per l'ambiente. Il primo sarà svolto tra questa notte e domani. A Monteprandone e Centobuchi è stata contattata una ditta specializzata che eseguirà le operazioni di sanificazione nelle notti tra:martedì 17 e mercoledì 18 marzo, a partire dalle ore 22; e tra sabato 21 e domenica 22 marzo, a partire dalle 22.

