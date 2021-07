7L'Arengo studia possibili agevolazioni o incentivi per attrarre in centro nuove attività del settore no food, quindi negozi e altri servizi, proprio per cercare di colmare le lacune dell'attuale offerta commerciale che vede un esubero di locali, pubblici esercizi e bar a fronte di un decremento costante delle altre tipologie. Dopo la riunione convocata dall'Arengo, alla presenza del sindaco, dell'assessore al commercio Stallone e del vice sindaco con delega all'arredo urbano Silvestri, ora si riparte dagli spunti emersi durante la fase di ascolto per andare ad avviare ulteriori nuove azioni.

Tra le varie azioni e iniziative che l'Arengo intende concretizzare nei prossimi mesi, una delle priorità è proprio quella che lo stesso Fioravanti insieme a Stallone intende definire proprio per ripopolare il centro anche dal punto di vista del commercio cercando di agevolare l'apertura di quei negozi che nel cuore della città scarseggiano. «Di questo si è iniziato a parlare col sindaco conferma lo stesso Stallone per cercare di individuare il tipo di sostegno o incentivo da attivare per favorire le nuove aperture». Uno spunto che torna di attualità proprio dopo il confronto coi commercianti che qualche giorno fa ha chiuso la fase di ascolto, dove a gran voce si è chiesto di trovare una soluzione per arginare la presenza delle attività del food a vantaggio di settori che, invece, stanno scomparendo o comunque potrebbero rendere più appetibile l'offerta commerciale della città. A questo punto, con gli uffici tecnico-contabili si sta valutando quale misura mettere a punto nello specifico. «Le prime azioni messe in campo dall'amministrazione spiega Stallone sono nate dopo una prima fase di confronto e si sono concretizzate nell'occupazione suolo pubblico raddoppiata e gratuita, con utilizzo anche entro 100 metri e in condivisione, ma poi anche nel bonus, ora nella forte riduzione della Tari, dopo iniziative come i video promozionali per la città e Compriamo in Ascoli con possibili sconti e i buoni di Hp composites l'abbassamento delle tariffa della sosta in arrivo». «Dalla riunione, - aggiunge l'assessore - sono emersi alcuni spunti, tra cui ad esempio la volontà di un maggiore rigore nel rispetto delle regole che attueremo anche sulla scorta del nuovo regolamento per arredi e spazio pubblico. Ma intendiamo portare avanti anche la proposta dei ceramisti».

l. marc.

