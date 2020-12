7L'Arengo affiderà un incarico ad uno studio archeologico per poter garantire, come richiesto dalla Soprintendenza, che anche durante i lavori che avvierà per prima la Ciip, un controllo sugli scavi che si effettueranno in corso d'opera, al fine di verificare la presenza di eventuali ulteriori reperti. Un passaggio obbligato che consentirà, di poter sbloccare l'avvio del primo cantiere alla luce di quanto finora rinvenuto attraverso gli scavi di sondaggio, tra cui quello che ha portato alla luce testimonianze archeologiche molto importanti per le quali si seguirà un percorso parallelo di valorizzazione. Sul fronte degli scavi, la Soprintendenza allo stato attuale non ha dettato prescrizioni definitive per quanto riguarda la procedura di sblocco del primo cantiere, ma ha chiesto alla Ciip di eseguire ulteriori saggi in continuità a quanto già eseguito, per poi procedere con l'avvio degli scavi veri e propri per i lavori sulla rete fognaria e, a seguire, anche per quelli sulla rete del gas di cui si occuperà la società comunale Ascoli reti gas. E proprio per verificare sul campo il prosieguo degli scavi, si è richiesta la presenza di un archeologo durante tutti gli scavi. Da qui l'affidamento, da parte dell'Arengo, di uno specifico incarico ad uno studio specializzato per garantire quanto richiesto dalla Soprintendenza. Nel frattempo, è stato formalizzato anche l'incarico all'Università di Parma che si occuperà con i propri esperti in materia di valutare con saggi attraverso specifici strumenti non invasivi in possesso dell'Ateneo, la scelta della pavimentazione.

l.marc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA