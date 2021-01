7Il movimento Dipende da Noi si schiera dalla parte di cure globali e gratuite, per garantire l'accesso universale a vaccini e trattamenti ed impedire speculazioni di privati, a scapito della salute pubblica.

Come noto, l'Unione Europea ha concluso accordi con varie case farmaceutiche per rendere fruibili i vaccini contro il Coronavirus ed a questo scopo i Paesi membri hanno messo a disposizione ingenti risorse di denaro pubblico. Ciononostante, il vaccino/farmaco resta di proprietà privata delle aziende produttrici che per vent'anni avranno il monopolio del brevetto e potranno quindi trattare con i governi da una posizione preminente. «La raccolta firme - dice Paola Petrucci - è stata lanciata il 30 novembre ed è necessario raggiungere un milione di firme nei 27 Stati membri, entro un anno di tempo, così che la Commissione sia obbligata a prendere un'iniziativa in materia».

Per questa ragione, La Società della Cura a cui aderiscono gruppi, associazioni e movimenti tra cui Dipende da Noi - sceglie di aderire al costituendo Comitato italiano, che vede tra i promotori, oltre a Vittorio Agnoletto che è nel comitato promotore europeo anche Gino Strada e don Luigi Ciotti. «È infatti necessario garantire che i diritti di proprietà intellettuale non ostacolino l'accessibilità e la disponibilità a prezzi calmierati di qualsiasi futuro vaccino o trattamento contro il Covid-19, così come è altrettanto indispensabile introdurre obblighi legali per le aziende beneficiarie dei fondi UE in materia di trasparenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA