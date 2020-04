7Il Gruppo Gabrielli ha prodotto uno spot da 60 secondi, Il Futuro si costruisce ogni giorno. Insieme., che sottolinea il ruolo dei collaboratori di tutti i punti vendita del Gruppo nel periodo dell'emergenza Covid-19. A realizzarlo sono stati i registi Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia di Jack&Rov, copywriter Roberto Valeri di Eureka Comunicazione. Nel video, la voce fuoricampo si chiede se davvero gli italiani si siano fermati. La risposta è negativa: nessuno si è fermato. Non l'hanno fatto di certo i dipendenti del Gruppo Gabrielli, interpretando lo stesso ruolo che ogni italiano ha ricoperto, pur restando a casa. «Realizzare uno spot senza poter mettere il naso fuori casa è stata una nuova sfida che abbiamo accettato subito con lo stesso entusiasmo e passione che mettiamo in ogni nostro lavoro hanno dichiarato Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia - Abbiamo utilizzato il nostro materiale video che avevamo in archivio e parte dello splendido servizio fotografico realizzato dal fotografo Pierluigi Giorgi per ringraziare tutte quelle persone che nonostante l'emergenza, hanno lavorato ogni giorno per garantire cibo e assistenza. Ringraziamento che estendiamo anche alla famiglia Gabrielli, che in silenzio ha aiutato tutta la comunità donando e offrendo un importante supporto sia in ambito sociale che sanitario. E' stata una grande opportunità per mandare un messaggio importante, rassicurando le persone e trasmettendo loro ottimismo».

