7Il Comune di Ascoli ha attivato un servizio di conforto e supporto alla cittadinanza rivolto a tutte le persone che vivono situazioni di disagio psicologico (ansia, paura e preoccupazioni) , figlio di un progetto proposto dall'associazione Psy Alchimia, con la collaborazione dell'Associazione di Promozione Sociale Separazione Papà, attraverso l'ausilio di professionisti quali avvocati, sociologi, nutrizionisti e psicologi, che gratuitamente mettono al servizio della cittadinanza la loro professionalità. «Non è stato prerò indetto nessun avviso o manifestazione di interesse per la selezione di professionisti in tale ambito» sottolinea il consigliere comunale Francesco Viscione . «Verificata preventivamente la non disponibilità di personale dipendente del Comune a ricoprire tali ruoli si sarebbe dovuto procedere ad una manifestazione di interesse allargata a tutti i professionisti dei vari settori in causa. In questo modo si sarebbe garantito a tutti la medesima possibilità di avanzare la propria candidatura, seppure gratuita, cosi da poter mettere a disposizione le proprie competenze a vantaggio della cittadinanza.

Come richiamato dalla sentenza del Tar del Lazio, assegnare incarichi di natura professionale, anche gratuiti, a determinati soggetti può essere fonte di guadagno indiretto o arricchimento professionale per il soggetto chiamato a svolgere tale servizio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

